قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن «أوضاع المنطقة الحالية، تجعلنا نحمد الله على نعمة مصر»، متوجهًا بالشكر للعاملين بإخلاص من أجل الحفاظ على الدولة وتطويرها.



وأضاف عبد الفتاح خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الثلاثاء: «شكرا للناس الذين تسلموا هذه البلد شبه دولة ويعملون بإخلاص للحفاظ عليها بل وتنميتها وتطويرها».



ووجه أستاذ العلوم السياسية رسالة إلى الناقدين، قائلا: «حاولوا تتفهموا الظروف، وحاولوا تساعدوا البلد بالنصيحة وبالصبر حتى يكتمل المشروع الوطني القائم.. صبرا آل مصر حتى تحدث النهضة إن شاء الله وتحيا مصر».



وتابع: «مصر اليوم مثل كوريا الجنوبية في الستينيات وتايوان في السبعينيات والصين في الثمانينيات وماليزيا في التسعينيات وتركيا في مطلع الألفينيات.. نحاول التعلم من خبراتهم ولا نكرر أخطاءنا في السبعين سنة التي مضت».





