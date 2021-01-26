 استقالة رئيس الوزراء الإيطالي من منصبه - بوابة الشروق
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استقالة رئيس الوزراء الإيطالي من منصبه

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 2:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 2:23 م

أفادت وكالة أنباء رويترز، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، باستقالة رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي من منصبه.
وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..


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