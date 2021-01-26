استقالة رئيس الوزراء الإيطالي من منصبه

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أفادت وكالة أنباء رويترز، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، باستقالة رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي من منصبه.وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..