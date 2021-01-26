النواب يواصل جلساته العامة بالاستماع إلى بيان وزيري الخارجية والطيران

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الثلاثاء للاستماع إلى بيانات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن موقف كل منهم من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 - 2020).

ويستمع المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، إلى بيان وزير الخارجية سامح شكري بشأن تنفيذ برنامج الحكومة في تلك الفترة، وكذلك وزير الطيران المدني محمد منار عنبه في الشأن ذاته.

ومن المقرر أن يستمع المجلس غدا الأربعاء لبياني الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

تأتي هذه الجلسات استكمالاً لقرار المجلس استدعاء حكومة الدكتور مدبولي والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة من (2018 - 2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة، فضلا عن عدد من الوزراء.