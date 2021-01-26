 نتنياهو يرغب بتمديد الإغلاق أسبوعا آخر لمكافحة كورونا - بوابة الشروق
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نتنياهو يرغب بتمديد الإغلاق أسبوعا آخر لمكافحة كورونا

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 1:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 1:24 م

يميل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تمديد الإغلاق لأسبوع آخر، كما توصي به وزارة الصحة الإسرائيلية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتخشى الوزارة الإسرائيلية من أن يبقى مستوى الإصابات مرتفعا حتى يوم الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن ينتهي الإغلاق، بحسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

وكشفت وزارة الصحة أن 63 شخصا فقط أصيبوا بالفيروس ثانية، من بين الذين مر أكثر من أسبوع على تطعيمهم بالجرعة الثانية وعددهم نحو 430 ألف شخص، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقد تم إغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام حركة الطيران بدء من منتصف الليلة الماضية ولمدة أسبوع، سعيا لاحتواء انتشار الطفرات الجديدة من الفيروس. وتستثنى من هذا القرار حالات إنسانية وطبية وقضائية طارئة.

وقد رجحت رئيسة الخدمات الصحية العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون الروعي برايس، أن يستمر إغلاق المطار لمدة شهر واحد على الأقل.


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