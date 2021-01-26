بايدن يمدد القيود على المسافرين من أوروبا والبرازيل

مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين الحظر المفروض على المسافرين من منطقة شينجن الأوروبية وبريطانيا والبرازيل، حيث كان من المقرر أن ينتهي سريان ذلك الحظر اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

كما أضافت الإدارة الأمريكية أيضا جنوب إفريقيا إلى قائمة الدول التي يتم منع مواطنيها من دخول الولايات المتحدة لوقف انتشار كوفيد- 19.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الإثنين: "بناء على نصيحة الفريق الطبي وفريق كوفيد التابع لإدارتنا، قرر الرئيس بايدن الإبقاء على القيود التي كانت مفروضة مسبقا على منطقة شينجن الأوروبية والمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والبرازيل".

وأضافت: "ليس هذا الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي، في ظل تفاقم الجائحة وانتشار المزيد من السلالات الأكثر عدوى".

ووصلت إلى الولايات المتحدة بالفعل سلالة جديدة أكثر عدوى، من فيروس كورونا، تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، ولكن لم يتم اكتشاف السلالة الأخرى التي ظهرت في جنوب إفريقيا في البلاد، وفقا لمسؤولي الصحة العامة الأمريكيين.