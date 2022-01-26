تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وصول أجهزة طبية بقيمة 6 ملايين و550 ألف جنيه، من هيئة الشراء الموحد لصالح المستشفى الجامعي الجديد، عبارة عن وحدة للتعقيم المركزي، وعدد 10 أجهزة رسم قلب، وخزان أكسجين مركزي سعة 10 آلاف لتر، و115 سرير إقامة للمرضى ضمن التجهيزات النهائية لقرب الافتتاح الكامل للمستشفى.



رافق رئيس الجامعة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريري مدير عام المستشفى الجديد، والدكتور مصطفى أحمد علي يوسف نائب مدير المستشفى الجامعي.



وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الزيارة بهدف متابعة أعمال التجهيزات النهائية الخاصة بوصول الأجهزة الطبية واستكمال الفرش الطبي والغير طبي، إيذاناً بقرب افتتاح المستشفى رسمياً أمام الجمهور.



وأشاد بجهود الدولة في دعم القطاع الصحي بإقليم جنوب الصعيد، بكل ما يلزم من خدمات طبية وعلاجية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج وبالأخص فئة محدودي الدخل.



وأضاف أن المستشفى الجديد يعتبر صرح طبي كبير مجهز بأحدث الأجهزة والإمكانات التي تمكن من سرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فور وصول المريض والتعامل مع الحالة بمهنية عالية.



من جانبه قال الدكتور مصطفى هريدي، أنه جاري الانتهاء من استكمال باقي التجهيزات الخاصة بالمستشفى لتقديم خدمات علاجية على أعلى مستوى تليق بأبناء جنوب الصعيد ومحافظة سوهاج بوجه خاص، كما سيتم نقل قسم الحوادث والطوارئ بالمستشفى الجامعي القديم إلى المستشفى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.