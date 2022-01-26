النمسا تسجل 24 ألفا و946 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

سجلت النمسا 24 ألفا و946 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 19 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و650 ألفا و597 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و19 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 17 مليونا و384 ألفا و886 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.