ماركيس يحصل على الضوء الاخضر للمشاركة في تجارب سيبانج

حصل الإسباني مارك ماركيس على الضوء الاخضر من الاطباء للمشاركة في التجارب الرسمية على حلبة سيبانج الماليزية، قبيل انطلاق العام الجديد من منافسات بطولة العالم للدراجات النارية (موتو جي بي) بعد شفائه من مشكلات في النظر، بحسب ما أعلن فريقه هوندا.

وأفاد الصانع الياباني في بيان "من المؤكد أن دراج فريق ريبسول هوندا سيبدأ التجارب التي تسبق انطلاقة عام 2022 خلال التجارب الرسمية الاولى للموتو جي بي".

وشُفي ماركيس (28 عاماً) المتوج بلقب الفئة الملكة ست مرات من مشكلة ازدواج الرؤية التي عانى منها منذ سقوطه عن دراجته في نهاية أكتوبر أثناء خوضه لتمارين تحضيرية لجائزة ألجارفي الكبرى في البرتغال.

وتابع "خضع ماركيس الإثنين لفحص طبي جديد أكد أن العلاج المحافظ كان ناجحاً وأن الدراج بات لائقاً للتسابق مجدداً على متن دراجة نارية ضمن فئة موتو جي بي".

وعاد بطل العالم الاسباني إلى التمارين في الاسابيع الأخيرة، بداية على حلبة مخصصة لسباقات موتوكروس، ومن ثم على حلبتي بورتيماو البرتغالية وأراجون الاسبانية خلف مقود دراج نارية هوندا مخصصة للطرقات.

وستشهد حلبة سيبانج عودة ماركيس على متن دراجة تسابقية موتو جي بي للمرة الأولى منذ فوزه بجائزة إميليا-رومانيا في أكتوبر الماضي.

وختم البيان "يخوض فريق ريبسول هوندا التجارب الأولية للعام الجديد مع طاقة متجددة: سيكون ماركيس إلى جانب (مواطنه) بول إسبارجارو الذي يخوض عامه الثاني مع الفريق".

وغاب ماركيس، الفائز بـ 59 سباقاً في 142 مشاركة في الفئة الأولى، عن جميع جولات بطولة عام 2020 والسباقات الأولى من عام 2021 بسبب إصابة خطيرة في ذراعه اليمنى تعرض لها في حادث سباق.

ورغم الضعف المستمر في ذراعه فاز بثلاثة سباقات واحتل المركز السابع في الترتيب العام النهائي للبطولة العالمية في العام الماضي (142 نقطة).

وبعد سيبانج، سيتوجه ماركيس إلى إندونيسيا لإجراء المزيد من التجارب قبل انطلاق عام 2022 في قطر في 6 مارس المقبل.