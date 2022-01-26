بسمة وهبة ناعية ياسر رزق: «وداعًا صاحب الكلمة الجريئة»

نعت الإعلامية بسمة وهبة، الكاتب الصحفي ياسر رزق، والذي وافته المنية، صباح اليوم الأربعاء.



وقالت خلال تقديمها لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الأربعاء، إن الكاتب الراحل كان صاحب كلمة جريئة، وقلم حر دافع به عن الوطن أمام أهل الشر.



وتابعت، أنه لم يتوقف عن الكتابة مطلقًا حتى قبل وفاته بأيام قليلة، مضيفة: «الراحل أصدر كتابًا يرصد فيه المرحلة بين ثورة 25 يناير لثورة 30 يونيو».



يذكر أن، الكاتب الصحفي ياسر رزق، قد رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة إصابته بأزمة قلبية، عن عمر ناهز الـ 59 عامًا.



وقد أعلن الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل عزاء الراحل ياسر رزق عبر صفحته على موقع «تويتر»، قائلًا: «جنازة الأستاذ والكاتب الكبير ياسر رزق، غدًا، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير، والعزاء الأحد بعد صلاة المغرب من مسجد المشير».