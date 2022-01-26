عزاء واجب من الشروق في وفاة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق

تنعى مؤسسة الشروق بمزيد من الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

ويتقدم رئيس مجلس الإدارة المهندس إبراهيم المعلم، والعضو المنتدب شريف المعلم، ورئيس التحرير وعضو مجلس الشيوخ عمادالدين حسين، ومدير عام المؤسسة أحمد بدير، ومديرو التحرير طلعت إسماعيل ومحمد سعد عبدالحفيظ وأشرف البريري وخالد سيد أحمد ومحمد بصل، ورؤساء الأقسام وجميع الصحفيين والعاملين بـ"الشروق"، إلى أسرة الفقيد الراحل، بأحر العزاء وخالص الدعاء بالصبر والسلوان.

ويتضرعون إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بموفور رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وفي رحيل صادم للوسط الإعلامي والصحفي والسياسي، توفي صباح اليوم الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق ورئيس تحرير جريدة المصرى اليوم الأسبق، عن عمر يناهز 57 عاما.

وقبل أيام معدودة صدر لرزق كتاب "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص" والذي يتضمن رصده لأحداث الفترة بين اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، وهو يمثل الجزء الأول من ثلاثية كان يعكف على الانتهاء منها باسم "الجمهورية الجديدة".