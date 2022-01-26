إبراهيم عيسى: فوز المنتخب على كوت ديفوار أكثر سخونة من الأحداث السياسية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ مشهد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار ببطولة كأس أمم إفريقيا أكثر سخونة من الأحداث السياسية.



وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أنّ المباراة أكبر في أهميتها وتأثيرها من أن تكون مجرد مباراة انتهت بفوز منتخب مصر وتأهل لدور الثمانية.



وأشار إلى أنّ هذا الحدث أكثر عمقًا كونه محاطًا بأسئلة كثيرة ودروس أكثر، داعيًّا للاتعاظ من هذا الفوز من أجل التعامل بطريقة أكثر تحضرًا وذكاءً وتفهمًا وصبرًا وتخطيطًا وتنظيمًا.



ودعا إلى عدم وضع النفس بحوزة العواطف والمشاعر الجياشة التي تقودها الجماهير في بعض الأحيان ويسوقها "إعلام رياضي".



وضرب المنتخب الوطني، موعدًا مع نظيره المغربي يوم الأحد المقبل، في الدور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا، بعد الفوز على كوت ديفوار.



وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يخطف الفراعنة ورقة التأهل بالفوز على المنتخب الإيفواري بضربات الترجيح 5 / 4.