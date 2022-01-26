الرئيس الإسرائيلى يزور الإمارات الأحد المقبل ويصف الزيارة بالتاريخية

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يتوجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد المقبل، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي للدولة الخليجية.

وقال هرتسوج في بيان: "نحظى بشرف تسجيل خطوة تاريخية من خلال أول زيارة لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة". وترافقه السيدة الأولى الإسرائيلية ميشال هرتسوج.

وخلال الزيارة التي تستغرق يومين، يلتقي هرتسوج ولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد.

كما يلتقي الرئيس الإسرائيلي حاكم دبي رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم ومسؤولين كبار آخرين وممثلين للجالية اليهودية.

كما يفتتح اليوم الوطني لإسرائيل في معرض إكسبو 2020 دبي.

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهرين من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للإمارات.

وقع البلدان اتفاقا بوساطة أمريكية لإقامة علاقات رسمية في سبتمبر 2020.

وتتوقع إسرائيل والإمارات تحقيق فوائد اقتصادية ثنائية، لكن سنظر إلى التقارب أيضا على أنه تحالف ضد إيران وبرنامجها النووي.

كانت البحرين والمغرب والسودان قد وقعت اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل. وقبل ذلك، كانت دولتان عربيتان فقط، وهما مصر والأردن، تقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.