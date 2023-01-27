 محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية للرصف بالأسفلت بالبندر في المنطقة القديمة - بوابة الشروق
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محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية للرصف بالأسفلت بالبندر في المنطقة القديمة

حلمي ياسين
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 11:57 م | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 11:57 م

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية لرصف شارع يوسف بمنطقة البندر بالمنطقة القديمة بالأسفلت، حيث تأتي تلك الأعمال استكمالاً لخطة مشروع المناطق الغير مخططة.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المنطقة شهدت تنفيذ عمليات مد واحلال شبكات المرافق و الحماية المدنية، قبل البدء في أعمال الرصف وذلك لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير ورفع كفاءة المنطقة، وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد و المواصفات والمعايير المحددة خلال التنفيذ.

يأتي مشروع تطوير المناطق الغير مخططة، وفقًا لخطة التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، ويشمل تطوير 7 مناطق بمدينة دمياط، وهي" المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا، وشط الملح".

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