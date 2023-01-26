تنطلق النسخة الثانية من موسم الجيمرز، بالعاصمة السعودية الرياض، 6 يوليو القادم، ولمدة 8 أسابيع، حيث يتم التنافس على جوائز بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.

وأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن الموسم الثاني سيقام تحت مسمّى "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" وستتنوّع الفعاليات لتشمل أيضا حفلات موسيقية يحييها عدد من الفنانين العرب والعالميين، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية وتثقيفية ومجتمعية.

وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، إن الموسم الأول جمع حوالي 400 من أبرز لاعبي الرياضات الإلكترونية، من أكثر من 60 دولة، مشيرا إلى أن هناك حوالي 23 مليون سعودي يمارسون الألعاب والرياضات الإلكترونية على مختلف المستويات.

وكان الموسم الأوّل قد شهد مشاركة 113 فريقًا محترفًا عالميًا في بطولات متعدّدة في أقوى الألعاب الإلكترونية الشهيرة عالميًا مثل Rocket league وDota 2 وFortnite وPUBG Mobile وTom Clancy’s Rainbow Six Siege والتي قدّمت جوائز للفرق الفائزة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، وسيشهد الموسم الجديد العديد من الألعاب الجديدة التي سيتم إضافتها إلى البطولات.