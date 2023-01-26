تعليم الجيزة تعلن مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، وتقسيمها على أيام ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة.

وقالت المديرية، في بيان صحفي، إن ذلك يأتي حرصا من قيادات تعليم الجيزة على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية أثناء إعلان نتائج امتحانات المراحل المختلفة.

وبالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية، أوضحت أنه سيتم إعلانها بعد اعتماد المحافظ لها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موضحة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.