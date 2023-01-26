وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر خلال جولة شرق أوسطية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيقوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط، تشمل زيارة مصر وإسرائيل والضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية، خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير الجاري.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني- أن جولة بلينكين تهدف إلى التشاور مع شركاء الولايات المتحدة بشأن مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية، من بينها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإيران، والعلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية والحفاظ على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

ومن المقرر أن يستهل بلينكين جولته بزيارة القاهرة خلال يومي 29 و30 يناير، حيث سيلتقي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وكبار المسئولين المصريين، وذلك لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، وذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الجارية بقيادة السودان.

ثم سيتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى مدينتي القدس ورام الله خلال يومي 30 و31 يناير، وفي إسرائيل سيلتقي مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين، لمناقشة الدعم الأمريكي لإسرائيل واندماج إسرائيل العميق في المنطقة، والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية وأهمية حل الدولتين، ومجموعة من القضايا العالمية والإقليمية الأخرى.

وفي الضفة الغربية المحتلة، سيلتقي بلينكين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسئولين في السلطة الفلسطينية، لمناقشة العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية وأهمية حل الدولتين والإصلاحات السياسية، وزيادة تعزيز العلاقة الأمريكية مع الفلسطينيين شعبا وقيادة.