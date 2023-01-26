شنت روسيا أحدث هجوم جوي لها على أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح يوم الخميس وطلب مسؤولون أوكرانيون من السكان الاحتماء في الملاجئ بينما أسقطت قوات الدفاع الجوي صواريخ قادمة.



وسمع مراسل لرويترز صوت صاروخ يحلق في السماء على ارتفاع منخفض على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة كييف.



وأعلن حاكم منطقة ميكولايف،فيتالي كيم عبر تطبيق المراسلة تيليجرام رصد صاروخين روسيين فوق المنطقة.



وقال كيم إن "الصواريخ تحلق داخل الأراضي الأوكرانية. اثنان على الأقل (متجهان) إلى الشمال الغربي عبر منطقة ميكولايف".



ودوت الإنذارات من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد بينما كان الناس يتجهون إلى أعمالهم. وفي العاصمة، احتمي الناس في محطة لقطارات الأنفاق، وجلس بعضهم على بطانيات ومقاعد بلاستيكية صغيرة.



وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك إنه "تم إسقاط أولى الصواريخ الروسية".



وتستهدف روسيا البنية التحتية المهمة في أوكرانيا بضربات صاروخية وطائرات مسيرة منذ أكتوبر تشرين الأول، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.



وقالت شركة الكهرباء "دي.تي.إي.كيه" إنها تنفذ قطعا طارئا للطاقة الكهربائية في العاصمة كييف وبقية منطقة كييف، وكذلك منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك بسبب خطر الهجوم صاروخي.



وقال الجيش الأوكراني ليل الأربعاء إن دفاعاته المضادة للطائرات أسقطت جميع الطائرات الروسية المسيرة البالغ عددها 24 التي أُطلقت في هجوم.



وتم إسقاط 15 من هذه الطائرات المسيرة حول العاصمة كييف حيث لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار.