تنطلق الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الـ17 لاتحاد مجالس برلمان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس بالجزائر.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بالجزائر يومي 29 و30 يناير الجاري.

وتشمل الاجتماعات التحضيرية؛ الاجتماع الـ48 من اللجنة التنفيذية والاجتماع التاسع للجان الدائمة المتخصصة والاجتماع الحادي عشر للجنة فلسطين، فضلا عن أخرى متعلقة بالتشاور للمجموعات الجغرافية العربية الإفريقية والآسيوية.

ويبحث برلمانيو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال هذا المؤتمر تسويق صورة إيجابية للإسلام في ظل الرهانات التي تطرأ على الساحة الدولية.

وتشارك مصر في هذه الاجتماعات التحضيرية وكذلك في أعمال المؤتمر بوفد برلماني من مجلس النواب برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، ورئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور علي جمعة، والنائب ناصر عثمان محمد.