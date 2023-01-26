هشام عزمي: مؤتمر الملكية الفكرية يعبر عن رؤية الدولة لحماية الإبداع

ألقى الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، كلمة له في مؤتمر "حماية إلابداع فى الجمهورية الجديدة"،على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك نيابة عن نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حيث قال: إن مؤتمر الملكية الفكرية يعبر عن رؤية الدولة المصرية ويبرهن على إرادتها لحماية الملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن المؤتمر يعد هو الأول من نوعه عقب تدشين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر من العام 2022، وهي الاستراتيجية التي جاء إطلاقها إيمانا من الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وفقا لرؤية مصر للملكية الفكرية كركيزة من ركائز حماية الإبداع.

أشار إلى أن مصر لها باع طويل في المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وصلت إلى 19 اتفاقية ومعاهدة في هذا الإطار، منها معاهدة باريس، واتفاقية مدريد، لحماية المصنفات الأدبية.

تنقسم محاور هذا المؤتمر إلى 4 جلسات في يوم واحد، تفصيلها كالتالي:

الجلسة الأولى: «الرؤى الوطنية للملكية الفكرية»

يدير الجلسة أحمد بدير (نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين الأسبق)، وفيها سيتم عرض رؤية الدولة المصرية للعمل على هذه الاستراتيجية من خلال الدكتور هشام عزمي (أمين عام المجلس الأعلى للثقافة)، فسيعرض رؤية وزارة الثقافة وأهم النقاط التي ستقوم الوزارة بالتركيز عليها في هذا الملف.

وأيضًا ستكون منظمة الـ WIPO حاضرة في هذه الجلسة ممثلة في شيرين جريس (كبير مسئولي إدارة البرامج بقطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية في منظمة الـ WIPO)، ومن خلالها ستتحدث عن أهم التحديات التي واجهتها بعض الدول لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية بالإضافة إلى رأيها في أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر.

ثم تتحدث جيسكا سانجير (رئيس لجنة الملكية الفكرية في الاتحاد الدولي للناشرين) عن أهم المعايير الخاصة بالحفاظ على حق الناشر وضرورة إدراجها في هذه الاستراتيجية، ودور اتحاد الناشرين الدولي للحفاظ على الملكية الفكرية.

وفي الختام سوف تتحدث دينا حامد (معاون وزير التجارة الداخلية لشئون العلامات التجارية والنماذج الصناعية) عن دور الجهاز في هذه الاستراتيجية، وكيفية تصديه في الأسواق للعلامات التجارية المقلدة على السلع، ودور الجهاز في التصدي لظاهرة التقليد (التزوير).

والجلسة الثانية: «دور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الإبداعية»

يدير الجلسة الدكتور أحمد السعيد (الكاتب والمترجم)، وسيتحدث فيها الدكتور ياسر جاد الله (عميد المعهد القومي للملكية الفكرية) وهو أول مؤسسة تعليمية بحثية على مستوى مصر والشرق الأوسط في مجال الملكية الفكرية، عن دور المعهد في الحماية والتعريف بالملكية الفكرية.

ثم يتحدث عبد الرحمن المعيني (ممثل الهيئة الإماراتية للملكية الفكرية) عن دور الهيئة في الحفاظ على الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهم المشاريع التي قامت بالعمل عليها خلال السنوات الماضية.

ثم يتحدث زين عبد الهادي (أستاذ المكتبات والمعلومات والمشرف على مكتبة مدينة الثقافة والعلوم والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة) عن رؤيته لأهمية دعم الصناعات الإبداعية، وحماية المبدعين، وأهم الهموم التي يواجهونها في الفترة الحالية، وما ستحققه هذه الاستراتيجية من حل العديد من المشكلات في الفترة الحالية.