سلطات دونيتسك: القوات الروسية أحكمت سيطرتها على مواقع في أطراف مدينة أوجليدار

أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيجور كيماكوفسكي، أن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على مواقع في أطراف مدينة (أوجليدار) الواقعة على محور جنوب دونيتسك، مشيرا إلى أن هذه القوات تواصل القتال ضد القوات الأوكرانية هناك.

وقال كيماكوفسكي - بحسب وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس - "لقد دخلت قواتنا ضواحي مدينة (أوجليدار) وتحصنت فيها، ومدفعيتنا تقصف من يحاول شن هجوم مضاد".

وكان متحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية قد أعلن أمس /الأربعاء/ أن مدينة (أوجليدار) تشهد معارك عنيفة، منوها بأن القوات الروسية تحاول اقتحام المدينة.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أشارت مؤخرا إلى تقدم القوات الروسية الهجومية بالقرب من منطقة (أوجليدار).