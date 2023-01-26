العراق يثمن موقف البرلمان الألماني بشأن قضية الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على تقوية الأسس والمبادئ والقيّم الديمقراطيَّة في العراق.

وثمن وزير الخارجية العراقي، خلال استقباله وزير الدولة في وزارة الخارجيَّة الألمانيَّة توبياس ليندنر، موقف الشعب الألمانيّ متمثلا بالبرلمان بشأن اتخاذ قرار بالاعتراف بالإبادة الجماعية ضد المكون الإيزيدي في العراق من قبل داعش وأنَّ تخطو الدول الأوروبيَّة الأخرى على درب ألمانيا، بحسب بيان الخارجية العراقية.

وقال إن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تعملان على إيجاد توافقات بشأن إتفاقيَّة سنجار لحماية حقوق كل مكونات الشعب العراقيّ، من خلال تشجيعهم على البقاء في مناطقهم لحفظ التنوع الذي يشكل النسيج العراقيّ، مع توفير الحماية اللازمة لهم والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم، وتوفير كل الخدمات اللازمة لذلك.

من جهته، ذكر الوزير الألماني أنَّ البرلمان الألمانيّ أصدر قرارا بالاعتراف بجرائم الإبادة الجماعية التي طالت الطائفة الايزيدية على يد عصابات داعش في العراق عام 2014.

واعتبر أن هذه الجرائم "إبادة جماعية وأنَّ هذا القرار سوف ينتج عنه سلسلة من الإجراءات الداعمة لهذه الفئة".

وبحث الجانبان خلال اللقاء مُخرجات الزيارة الناجحة التي أجراها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السودانيّ إلى برلين في 12 و13 من الشهر الجاري التي أثمرت تحقيق العديد من الاتفاقيات التي تخدم مصالح البلدين الصديقين والتطرق إلى القضايا المُتعلقة بحقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بموضوع حقوق الإيزيديين في العراق.