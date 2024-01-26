تعرف على نتائج اليوم الأول لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية

عمرو أديب عن حصول مشاهير مصريين على الجنسية السعودية: زويل ويعقوب والباز حصلوا على جنسيات أخرى

فيديو.. مصطفى بكري: مسئول حكومي أكد أن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار وأن 2024 عام العبور من الأزمة