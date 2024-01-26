تعرف على نتائج اليوم الأول لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية

اختتمت منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم للرماية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 24 يناير وحتى 1 فبراير بميادين الرماية بالمدينة الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وأقيمت اليوم منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء للرجال والسيدات حيث جاءت منافسات الرجال كالتالي:
الميدالية الذهبية: ليم هوجين - كوريا
الميدالية الفضية: صموئيل دونكوف - بلغاريا
الميدالية البرونزية: لوريس ستراوتمانيس - لاتفيا
وفي منافسات السيدات جاءت كالاتى :
الميدالية الذهبية: آنا كوراكاكي - اليونان
الميدالية الفضية: ديفي أنورادها - الهند
الميدالية البرونزية: إيرينا يونسميتوفا - كازاخستان