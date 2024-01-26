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تعرف على نتائج اليوم الأول لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية

علي البحيري
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 7:51 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 7:51 م

اختتمت منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم للرماية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 24 يناير وحتى 1 فبراير بميادين الرماية بالمدينة الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأقيمت اليوم منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء للرجال والسيدات حيث جاءت منافسات الرجال كالتالي:

الميدالية الذهبية: ليم هوجين - كوريا

الميدالية الفضية: صموئيل دونكوف - بلغاريا

الميدالية البرونزية: لوريس ستراوتمانيس - لاتفيا

وفي منافسات السيدات جاءت كالاتى  :

الميدالية الذهبية: آنا كوراكاكي - اليونان

الميدالية الفضية: ديفي أنورادها - الهند

الميدالية البرونزية: إيرينا يونسميتوفا - كازاخستان


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