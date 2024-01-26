تحرير 170 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة في دمياط

أجرت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في دمياط، المرور على 112 منشأة، منها 68 منشأة تدار بدون ترخيص، و9 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، وتم التوصية بغلقها إداريا وإيقاف تشغيلها.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الصحة في دمياط، أنه تم تحرير 170 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة، وضبط 2.250 طن أغذية غير مطابقة للمواصفات، وبها ألوان صناعية، ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط على 170 لتر خل غير صالح للاستهلاك الآدمي، وإعدام 465 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 85 لتر عسل وزيت طعام سبق استعماله، وسحب 35 عينة أغذية متنوعة لفحص صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، والدكتور عطية منصور، مدير عام الشئون الوقائية، بتكثيف الرقابة على المنشئات الغذائية على مستوى المحافظة.