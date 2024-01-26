المجر والتشيك تعرقلان قرارا أوروبيا لفرض عقوبات على مستوطنين يهود

عرقلت المجر وتشيكيا قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين اليهود الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "إي يو أوبسرفر" الأوروبية، عن مصادر دبلوماسية أن خلافات أثيرت بين دول الاتحاد الأوروبي بسبب خطة فرض حظر على منح تأشيرات دخول لـ12 مستوطنا يهوديا ممن ثبت أنهم ارتكبوا أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعربت التشيك والمجر عن اعتراضهما على القرار بذريعة أن "هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يساوي بين المستوطنين اليهود وحماس". وجراء ذلك، أجل الاتحاد الأوروبي قرار العقوبات على المستوطنين لإجراء مباحثات أكثر.

وأبدت دول أخرى تحفظاتها بشأن توقيت قرار العقوبات وهي ألمانيا وبلغاريا وكرواتيا وإيطاليا ورومانيا، فيما ترغب بلجيكا وفرنسا وهولندا وأيرلندا باتخاذ إجراء في أسرع وقت ممكن.