 يحتل المركز الخامس.. فيلم ليلة العيد يحقق 147 ألف جنيه في أول أيام عرضه - بوابة الشروق
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يحتل المركز الخامس.. فيلم ليلة العيد يحقق 147 ألف جنيه في أول أيام عرضه


نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 12:16 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 12:16 م

حقق فيلم "ليلة العيد" في أول أيام عرضه أمس، 147 ألف جنيه، ليحتل بذلك المركز الخامس في منافسات شباك التذاكر.
الفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته يسرا، وريهام عبد الغفور، وعبير صبرى، وسميحة أيوب، وسيد رجب، ويسرا اللوزى، ونجلاء بدر، وهنادى مهنى، ومحمد لطفى، وأحمد خالد صالخ، ونهى صالح، ومايان السيد، ومحمود حافظ.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعى، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

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