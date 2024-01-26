جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الجمعة، تنفيذ عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان، إن ما سماها "القوات المسلحة" - في إشارة إلى قوات الحوثيين - استهدفت سفينة مارلين لواندا في خليج عدن وكانت الإصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها.



وأكد سريع، استمرار عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة (المعروفة بشمال إسرائيل) حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



كما أكد المتحدث الحوثي، اتخاذهم كافة الإجراءات العسكرية ضمن حق الدفاع عن اليمن وتأكيداً على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني.



وتستمر هجمات الحوثيين على السفن التجارية والنفطية في البحر الأحمر، رغم استمرار الضربات الجوية التي يقودها التحالف الأمريكي البريطاني ضد الجماعة رداً على هجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.



وبدأت الضربات الأمريكية البريطانية على مناطق الحوثيين في 12 يناير الجاري، حيث تم استهداف عدة محافظات يمنية من بينها العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014.



وكانت شركة الاستخبارات البحرية "أمبري أناليتكس" قد ذكرت أن النيران اندلعت على متن سفينة تجارية بعد تعرضها للقصف عندما كانت على بعد حوالي 55 ميلا جنوب شرق عدن باليمن.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن بيان للشركة قوله إن التفاصيل الدقيقة للحادث غير واضحة.



وكانت المنطقة المعنية وجنوب البحر الأحمر بمثابة البؤرة لهجمات متعددة على السفن من جانب مسلحين حوثيين في الأسابيع الأخيرة. وحتى الآن، لم تكن الهجمات من الحدة بحيث تمنع السفن من مواصلة رحلاتها.