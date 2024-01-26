 ألمانيا تنقل 188 أفغانيا من الفئات المعرضة للخطر من باكستان إلى أراضيها - بوابة الشروق
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ألمانيا تنقل 188 أفغانيا من الفئات المعرضة للخطر من باكستان إلى أراضيها

برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 3:12 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 3:12 م

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الألمانية نقلت مجموعة أخرى من الأفغان المعرضين للخطر في بلادهم من باكستان إلى الأراضي الألمانية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسيير رحلة جوية خاصة لهذا الغرض من العاصمة الباكستانية إسلام آباد امس الخميس، مشيرة إلى أن الرحلة كان على متنها 188 رجلا وامرأة.

ووفقا لهذه المعلومات، تتكون هذه المجموعة من أشخاص تم ترحيلهم بناء على إجراءات إيواء استثنائية مخصصة لفئات معرضة للخطر بشكل خاص في أفغانستان، ومن بين هذه الإجراءات الاستثنائية برنامج الإيواء الاتحادي والإجراءات الخاصة بالموظفين المحليين (الذين كانوا يتعاونون مع القوات الدولية في أفغانستان).

وكانت الحكومة الألمانية أطلقت هذه البرامج في سياق انسحاب القوات الدولية واستعادة حركة طالبان للسلطة في أفغانستان مرة أخرى في أغسطس 2021.

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