تشهد محافظة المنيا، اليوم، طقس غائم، وموجة صقيع شديدة، تعم أرجاء المحافظة، علاوة على سقوط أمطار خفيفة بمراكز الشمال.

وشدد أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بمواصلة تنفيذ خطة المحافظة الشاملة؛ لرفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية أو سيول، مع المتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول "طبيعية - صناعية"، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها ومسارها حتى مكان الصرف النهائي وضرورة تقوية الجسور الضعيفة.

من جانبه، قال محمد عبدالغني رئيس مركز ديرمواس، إنه يتابع الحالة العامة بمخر السيول شرق النيل والذي يبلغ طوله حوالي 9 كيلو متر، ويبدأ من قرية الحوطة بنطاق محافظة أسيوط، ويمر بقريتي العمارية الشرقية والحاج قنديل وينتهي بقرية تل بني عمران، حيث يصب بنهر النيل بجوار المرسى المخصص للمعديات النهرية، لافتا إلى أنه يجري المرور الدوري على المخر لإزالة أي تعديات مع التأكيد على التطهير الدوري للمخر بنطاق قرى تل بني عمران.

وقال محمد خلف مدير عام بمديرية الزراعة، إن موجة الصقيع التي تشهدها محافظة المنيا تؤثر علي إنبات المحاصيل الشتوية، علاوة على أنها تجبر المزارعين بعدم الخروج بالمواشي للحقول؛ ما يتسبب في أضرار كبيرة بالمواشي.