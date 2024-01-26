الإمارات: قرار العدل الدولية يستهدف توفير الحماية للفلسطينيين



رحبت الإمارات، مساء الجمعة، بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرة إياه يستهدف توفير الحماية للفلسطينيين.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان، إن بلادها ترحب بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة في قطاع غزة ومطالبتها باتخاذ إجراءات وقتية لحماية المدنيين ووقف أية تصريحات أو ممارسات ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت أنها ترحب بقرار المحكمة الذي يستهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للفلسطينيين، مثمنة جهود جنوب إفريقيا الصديقة.

وشددت على أهمية توفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

ودعت إلى تجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب ستواصل الحرب على غزة، مضيفا أن المحكمة لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار.