حقق فيلم "رحلة 404"، أمس مليون جنيه و418 ألفا، ليتقدم إلى المركز الثاني في منافسات شباك التذاكر، بعد أن احتل المركز الرابع، في أول أيام عرضه أول أمس، ويصل إجمالي إيراداته خلال يومين عرض إلى مليون جنيه و834 ألفا.

الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد، ويشارك في بطولته مني زكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف هم محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي ومحمد علاء، وحسن العدل، وسما ابراهيم، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول.

وتدور أحداث الفيلم حول "غادة" التي تجسدها منى زكي، قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، ليطرح الفيلم سؤالا: هل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟