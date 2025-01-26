وزير الخارجية الإسرائيلي يشكر ترامب على الإفراج عن شحنة قنابل تزن 2000 رطل لتل أبيب

توجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بالشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قراره بالإفراج عن شحنة قنابل تزن 2000 رطل لتل أبيب.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن «المنطقة ستصبح أكثر أمانًا عندما تمتلك إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها».

وصرَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بأنه أصدر تعليمات للجيش برفع الحظر الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن، على توريد قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان): «رفعنا الحظر عنها. رفعنا الحظر عنها اليوم، وسيحصلون عليها. لقد دفعوا ثمنها، وكانوا ينتظرونها منذ وقت طويل. كانت (تلك القنابل) في المخازن».

ويمكن لقنبلة تزن ألفي رطل أن تخترق طبقات سميكة من الخرسانة والمعادن مما يخلّف دمارًا هائلًا.