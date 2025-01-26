 ميدو: رجال الأعمال دمروا الجيل الذهبي للزمالك..وهذا موقف زيزو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميدو: رجال الأعمال دمروا الجيل الذهبي للزمالك..وهذا موقف زيزو

محمد ثابت
نشر في: الأحد 26 يناير 2025 - 6:05 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يناير 2025 - 6:05 ص

 

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وتوتنهام السابق، أن رجال الأعمال دمروا الجيل الذهبي للنادي بسبب فلوس ومكافآت للاعبين خارج العقود الأساسية.

أضاف ميدو، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" على قناة dmc: "ملف زيزو وصل لمراحل متقدمة، والخلاف في أشياء بسيطة".

تابع: "أنا متأكد من أن مجلس إدارة الزمالك سينجح في ملف تجديد زيزو وباقي اللاعبين التي يحتاجها الزمالك مثل عمر جابر والسعيد والونش".

أكمل: "ما دمر جيل الألفينات الذي حقق 13 بطولة للزمالك أن رجال الأعمال كانت تقوم بمنح بعض اللاعبين مكافآت خاصة خارج العقود، ولا تقوم بمنح لاعبين أخرين، "القصة كانت حب وكره".. وهذا سبب رحيل العديد من النجوم مثل مدحت عبد الهادي وأبو العلا وبشير".

واسترسل: "إذا كان هناك رجل أعمال يرغب في مساعدة الزمالك يجب أن يكون غير معلن ويكون بينه وبين اللاعب".


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