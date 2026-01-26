الكرملين: أي ضربة محتملة على إيران ستؤدي إلى زعزعة خطيرة للاستقرار في المنطقة

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن "أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيؤدي إلى زعزعة وحالة عدم استقرار في المنطقة".

وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، أن "هذا (الهجوم على إيران) سيكون بلا أدنى شك خطوة أخرى من شأنها أن تزعزع استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف: "كما تعلمون، تواصل روسيا بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران، "تحسبا لأي طارئ"، مشيرا إلى أنه لا يفضل استخدامها.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية: "لدينا قوة عسكرية هائلة متجهة نحو إيران.. أُفضل ألا يحدث شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".

وكانت الاحتجاجات في إيران اندلعت في أواخر ديسمبر 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.