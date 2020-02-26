نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني: السفر إلى بكين «مهمة انتحارية»

قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني إن السفر إلى الصين الآن يعتبر "مهمة انتحارية"، لافتًا إلى أن كل الدول تتعامل بحذر معها بسبب وباء فيروس كورونا الجديد المُنتشر بها.

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المُذاع عبر فضائية «Cbc»، مساء أمس الثلاثاء، أن الأسهم العالمية تراجعت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى حركة السياحة، مشيرًا إلى أن الأسعار ستتزايد خلال الفترة المُقبلة بسبب تراجع الإنتاج في الصين.

وأشار إلى أن هناك مصانع في الصين وكوريا توقفت تمامًا عن العمل بسبب فيروس كورونا، وأن الحكومة الصينية ستبذل جهدها لعودة القوى العاملة مرة أخرى، لافتًا إلى أن إحدى الشركات العالمية خسرت 45 مليار دولار؛ بسبب عدم وجود نوع من السيولة في الصين.

وقررت شركة مصر للطيران، تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل خميس بخط سير «القاهرة- بكين- جوانزو»، والعودة «جوانزو- بكين- القاهرة»، اعتبارًا من 27 فبراير المقبل، نظرًا لوجود طلب للسفر فى الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، يوم أمس الثلاثاء، إلى أكتر من 2665 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 80 ألف إصابة.



