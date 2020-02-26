 الجيش السوري يحرز تقدما جديدا في ريف إدلب الجنوبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوري يحرز تقدما جديدا في ريف إدلب الجنوبي

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:39 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:39 ص

أحرزت قوات الجيش السوري تقدمًا جديدًا في ريف إدلب الجنوبي، إذ سيطرت على 30 قرية وبلدة خلال أقل من 60 ساعة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان - وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء - بأن القوات السورية تمكنت من السيطرة على بلدة حزارين، والتقدم باتجاه محور جبل "شحشبو"، وذلك بعد سيطرتها على على قرى (كورة - سحاب - ديرسنبل - ترملا)؛ إثر معارك عنيفة مع الفصائل المعارضة.

وأضاف أن قوات النظام سيطرت على 24 قرية وبلدة خلال الـ48 ساعة الماضية وهي (جبالا - معرة ماتر - سطوح الدير - بعربو - أرينبة - الشيخ دامس - حنتوتين - الركايا - تل النار - كفرسجنة - الشيخ مصطفى - النقير - معرزيتا - معرة حرمة - أم الصير - معرة الصين - بسقلا - حاس - كفرنبل - حزارين - كورة - سحاب - دير سنبل - ترملا) في ريف إدلب الجنوبي.

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