الرئيس الأرميني يبحث الوضع السياسي الداخلي وخفض التوتر مع البرلمان

أعلن المكتب الرئاسي الأرميني، اليوم الجمعة، أن الرئيس أرمين سركيسيان، بحث الوضع السياسي الداخلي في البلاد مع ممثلي الكتل البرلمانية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئاسة: "أجرى سركيسيان في إطار مشاوراته، اليوم، لقاءات مع زعماء كتل برلمانية، حدث تبادل الآراء حول الوضع المتأزم في البلاد"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأشار المكتب الصحفي إلى أنه جرت مناقشة قضايا متعلقة بخفض التوتر والتسوية السلمية للوضع.

وكان الجيش في أرمينيا قد دعا رئيس الوزراء نيكول باشينيان للاستقالة من منصبه، ووصف رئيس الوزراء بيان هيئة الأركان العامة للجيش الذي يطالب باستقالة الحكومة، بمحاولة انقلاب عسكري.

وكتب رئيس الوزراء الأرميني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تصريحات هيئة الأركان تعتبر محاولة للانقلاب العسكري، أدعو كل الموالين لنا الآن النزول إلى ميدان الجمهورية".

وأضاف باشينيان: "نحن الآن في موقف صعب، لقد قررت إقالة النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة ورئيس الأركان، أي أنني وقعت على الوثائق، وأعقب ذلك بيان من هيئة الأركان العامة طالب فيه الجيش باستقالتي".

ودعا رئيس الوزراء أنصاره إلى النزول إلى الشوارع، في غضون ذلك، أقامت المعارضة حواجز ونصبت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.