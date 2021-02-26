نواب القوات اللبنانية يأملون في دعم الصين لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار مرفأ بيروت

أعرب وفد من تكتل نواب "الجمهورية القوية" التابع لحزب "القوات اللبنانية" عن أمله في الحصول على دعم الصين لخطوتهم في المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة في انفجار مرفأ بيروت، وذلك خلال لقاء افتراضي مع السفير الصيني في لبنان وانج كيجيان.



والتقى وفد تكتل "الجمهورية القوية" الذي ضم نائبين، مع السفير كيجيان، وذلك في إطار متابعة الخطوات التي بدأها نواب التكتل باتجاه الأمم المتحدة عبر رفعهم كتابا إلى الأمين العام انطونيو جوتيريش مطالبين باسم الشعب اللبناني بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتابع التحقيق بانفجار المرفأ، بحسب بيان صادر عن التكتل.



وشرح الوفد القواتي للسفير الصيني "وجهة نظر الحزب ومضمون الكتاب الذي رفعه التكتل للأمين العام والأسباب الموجبة الضرورية لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تساعد في التحقيق بشكل علمي ومتجرد بعيدا من التدخلات السياسية التي ما زالت تعيق التحقيق بعد ستة اشهر من الانفجار".



وقدم الوفد إلى السفير نسخة من الكتاب الذي رفعه التكتل لجوتيريش "آملين دعم الصين لخطوة التكتل كونها عضوا دائما في مجلس الأمن".



وكان 4 نواب من كتلة "الجمهورية القوية " النيابية وقوامها 15نائباً، سلموا في 22 فبراير الحالي نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي عريضة موقّعة من نواب تكتل "الجمهوريّة القويّة" تطالب جوتيريش بتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة في انفجار مرفأ بيروت.



كان انفجار مرفأ بيروت وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلف نحو مئتي قتيل وإصابة ستة آلاف آخرين وتشريد قرابة 300 ألف شخص.