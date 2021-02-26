يونيفل تدرس كيفية المساعدة بإزالة البقع النفطية من الساحل اللبناني

قال الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" اندريا تيننتي في تصريح له اليوم الجمعة أن "يونيفل" تدرس كيفية مساعدة لبنان بإزالة البقع النفطية التي تسربت إلى الساحل اللبناني جنوباً.



وقال تيننتي "في ما يتعلق بالبقعة النفطية والقطران الذي وصل إلى أجزاء من الساحل في جنوب لبنان، اتصلت السلطات المحلية باليونيفيل للاستفسار عن المساعدة التي يمكن تقديمها في حدود قدراتنا ومعداتنا المتاحة".



وأضاف" من جهتنا، ندرس هذه الطلبات لنرى كيف يمكن المساعدة".



وكانت كمية من النفط قد تسربت قبل أيام من الشواطئ الإسرائيلية إلى الشواطىء اللبنانية جنوب لبنان وتسببت بكارثة بيئية.



وطلب الرئيس اللبناني من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة أمس الأول الأربعاء متابعة مسألة تسرب النفط من الشواطىء الإسرائيلية إلى الشواطىء اللبنانية جنوباً، مع الأمم المتحدة والجهات الدولية.