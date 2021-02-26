مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن إطلاق دورته الافتتاحية بجدة في 11 نوفمبر

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إطلاق دورته الافتتاحية خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2021 في جدة بالمملكة العربية السعودية.
يتبنى المهرجان في عام 2021 شعار "تحولات "، تأكيداّ على قدرة السينما على إحداث تحولات إيجابية، انعكست على الساحة المحلية مع عودة السينما إلى السعودية عام 2019، إضافة إلى النهضة التي يمر بها المشهد السينمائي السعودي والعربي، ودور الثقافة السينمائية في خلق انفتاح جديد تطل من خلاله السعودية على العالم أجمع.
ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المهرجان على مدى 10 أيام، ويستعرض كيف استطاعت السينما التأقلم والتحول إلى العصر الرقمي، والمنصات الجديدة لإيصال وتوزيع المحتوى. كما يسلّط الضوء على تغيّر الدور الذي تلعبه المرأة في صناعة السينما.
وقد جمع المهرجان فريقا من الخبراء والمبرمجين والسينمائيين من السعودية والعالم للإسهام في إنجاح دورته الأولى .ويقام على هامشه سوق البحر الأحمر، وهو منصة للموزعين ووكلاء المبيعات والمنتجين والعاملين في صناعة السينما .
ومن المقرر أن يقوم فريق من المهرجان بالمشاركة في فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة ببرنامج المهرجان خلال الأشهر المقبلة.
وتقام الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثا إنسانيا عالميا وفق منظمة اليونسكو، إضافة إلى موقع جدة باعتبارها مدينة عالمية على شاطئ البحر الأحمر.
ويسعى المهرجان إلى تنظيم أنشطة فعلية واستضافة عشاق الأفلام والسينمائيين وأقطاب صناعة السينما الدولية، للاحتفاء بالحياة ما بعد جائحة " كورونا " التي أدت إلى تأجيل دورته الأولى في مارس 2020.
ويعتبر المهرجان منصة حيوية هامة لتقوية الروابط الإبداعية بين السعودية وبقية أنحاء العالم، من خلال برنامج يضم باقة من أفضل إنتاجات السينما العالمية، والأعمال الكلاسيكية، والأفلام العربية المعاصرة ، إضافة الى البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينمائية.
يذكر أن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأسست عام 2019 للاحتفاء بالإبداعات السينمائية، واحتضان الطاقات الإبداعية للمواهب السعودية والعربية، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، تشمل عروض الأفلام، والندوات وورش العمل، والمعارض، والأرشفة، إضافة إلى استضافة الدورة السنوية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يستقطب عشاق الأفلام، والسينمائيين، ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم .