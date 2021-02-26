مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن إطلاق دورته الافتتاحية بجدة في 11 نوفمبر

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إطلاق دورته الافتتاحية خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2021 في جدة بالمملكة العربية السعودية.



يتبنى المهرجان في عام 2021 شعار "تحولات "، تأكيداّ على قدرة السينما على إحداث تحولات إيجابية، انعكست على الساحة المحلية مع عودة السينما إلى السعودية عام 2019، إضافة إلى النهضة التي يمر بها المشهد السينمائي السعودي والعربي، ودور الثقافة السينمائية في خلق انفتاح جديد تطل من خلاله السعودية على العالم أجمع.



ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المهرجان على مدى 10 أيام، ويستعرض كيف استطاعت السينما التأقلم والتحول إلى العصر الرقمي، والمنصات الجديدة لإيصال وتوزيع المحتوى. كما يسلّط الضوء على تغيّر الدور الذي تلعبه المرأة في صناعة السينما.

وقد جمع المهرجان فريقا من الخبراء والمبرمجين والسينمائيين من السعودية والعالم للإسهام في إنجاح دورته الأولى .ويقام على هامشه سوق البحر الأحمر، وهو منصة للموزعين ووكلاء المبيعات والمنتجين والعاملين في صناعة السينما .



ومن المقرر أن يقوم فريق من المهرجان بالمشاركة في فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة ببرنامج المهرجان خلال الأشهر المقبلة.



وتقام الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثا إنسانيا عالميا وفق منظمة اليونسكو، إضافة إلى موقع جدة باعتبارها مدينة عالمية على شاطئ البحر الأحمر.



ويسعى المهرجان إلى تنظيم أنشطة فعلية واستضافة عشاق الأفلام والسينمائيين وأقطاب صناعة السينما الدولية، للاحتفاء بالحياة ما بعد جائحة " كورونا " التي أدت إلى تأجيل دورته الأولى في مارس 2020.



ويعتبر المهرجان منصة حيوية هامة لتقوية الروابط الإبداعية بين السعودية وبقية أنحاء العالم، من خلال برنامج يضم باقة من أفضل إنتاجات السينما العالمية، والأعمال الكلاسيكية، والأفلام العربية المعاصرة ، إضافة الى البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينمائية.



يذكر أن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأسست عام 2019 للاحتفاء بالإبداعات السينمائية، واحتضان الطاقات الإبداعية للمواهب السعودية والعربية، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، تشمل عروض الأفلام، والندوات وورش العمل، والمعارض، والأرشفة، إضافة إلى استضافة الدورة السنوية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يستقطب عشاق الأفلام، والسينمائيين، ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم .