باكستان: 1541 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت باكستان، تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 12 ألفا و804 حالات اليوم الجمعة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل1541 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 577 ألفا و482 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

وما زال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن ثمانية ملايين و873 ألفا و741 اختبارا للكشف عن الفيروس ، من بينهم 41 ألفا و849 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 542 ألفا و393 أشخاص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1558 مريضا في حالة حرجة.