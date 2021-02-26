الضرائب: الوحدات السكنية المُباعة من شركات لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية موجودة في مصر منذ نشأة الضرائب عام 1939.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن ضريبة التصرفات العقارية قطعية على عقود البيع، مشيرًا إلى أنها نسبية وتصل إلى 2.5% من قيمة البيع.

وأوضح أن البائع هو من يتحمل قيمة ضريبة التصرفات العقارية وليس المشتري، لافتًا إلى وجود قوانين منظمة لهذه الضريبة منذ عام 1978، والتي طرأ عليها تغيرا في الأحكام الخاصة بها، كتخفيض سعر الضريبة من 5% إلى 2.5%.

وأكد أن الوحدات السكنية التي تباع من الشركات لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية لأنها تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعي، باعتبارها نشاطًا تجاريًا.

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