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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الجمعة، فيديو يرصد لقطات لانفجار هز أسفل مبنى سكني في وسط روسيا.



ومن المرجح أن يكون الانفجار ناجم عن تسرب للغاز، صباح اليوم الجمعة، في مقهى ملحق بالطابق السفلي لمبنى سكني مكون من تسعة طوابق في مدينة نيجني نوفجورود وسط روسيا.



وحسب السلطات المحلية، فإن مرافق المقهى انهارت جراء الانفجار، كما اندلع حريق في موقع الحادث.



وتسبب الانفجار في إصابة شخصين، مع احتمال بقاء شخص آخر تحت الأنقاض، إضافة إلى تضرر بعض السيارات المتواجدة قرب الموقع.



وذكرت هيئة الطوارئ المحلية، أن عملية البحث والإنقاذ في الموقع مستمرة، فيما بدأت أيضًا عملية إجلاء سكان المبنى.





