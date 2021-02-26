وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مضمار شرم الشيخ للهجن

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق لهما صباح اليوم الجمعة مضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن.



ووجه القصير بتوفير كافة الخدمات البيطرية للمضمار، حيث تسهم سباقات الهجن في تنشيط السياحة الرياضة وتلقى اهتماما كبيرا من السائحين خاصة بمنطقة الخليج العربي، وتوفر فرص عمل لأهالي سيناء.



وتشتهر مدينة شرم الشيخ برياضة وسباقات الهجن وبها مضمار كبير للسباقات الدولية مساحته حوالي ألف فدان ويحتوي على 3 آلاف جمل من السلالات المتميزة ذات القيمة العالية.



ويزور وزير الزراعة حاليا محافظة جنوب سيناء منذ أمس وتستمر الزيارة حتى الغد، لتفقد بعض مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، وبحث آفاق التنمية الزراعية ومطالب أهالي سيناء، يرافقه في هذه الزيارة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، وأحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة.