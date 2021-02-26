لافروف: مستمرون في التواصل مع الدول القادرة على تعزيز المحادثات الأفغانية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، استمرار بلاده في الحفاظ على الاتصالات مع الأطراف الإقليمية المؤثرة والدول الأخرى القادرة على تعزيز المحادثات الأفغانية.



وقال لافروف - في تصريحات عقب اجتماعه مع نظيره الأفغاني محمد حنيف أتمار - "سنواصل الحفاظ على الاتصالات مع الأطراف الخارجية المهمة، التي تشمل: الولايات المتحدة والصين وباكستان والهند وإيران ودول وسط آسيا"، مؤكدًا أنه يتعين على هذه الاتصالات أن تساعد في ضمان نجاح المفاوضات المباشرة والشاملة بين الأفغان.. حسب ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، في نسختها باللغة الإنجليزية.



ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الحكومة الأفغانية في محادثات السلام مع حركة "طالبان" في الدوحة، التي انطلقت سبتمبر الماضي، إذ فشل الجانبان حتى الآن في إنهاء الصراع القائم بينهما وضع حد للمواجهة على الأرض، حيث مازالت تندلع الاشتباكات بين القوات الأفغانية وطالبان.