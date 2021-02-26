مستشفى القاهرة الجديدة تفتح وحدة مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي والقنوات المرارية

افتتحت مستشفى القاهرة الجديدة بالتجمع الثالث، وحدة مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي ومناظير القنوات المرارية.



ونجحت المستشفى في إجراء عمل منظار قولون لحالة نزيف شرجي متكرر، بإشراف الدكتور أحمد توفيق استشاري الجراحة العامة والمناظير، والدكتور ثروت علي استاذ الجراحة العامة والمناظير، والدكتور محمد عبد السلام رئيس أقسام الجراحة العامة، ومن قسم التخدير الدكتورة بيسان عصام والدكتورة ضحى أحمد، وتمريض العمليات إيمان الشناوي وإسراء شوقي.



وأكد الدكتور محمد ماجد مدير عام مستشفى القاهرة الجديدة، أن المستشفى تحتوي على ١٢ سريرا مجهزا بأحدث التجهيزات وتقدم عيادة القلب كافة الخدمات الطبية لمرضى القلب.



وقال مدير عام المستشفى، إن المستشفى تقدم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية بأقسام الجلدية والرمد والجراحة العامة والباطنة والأطفال والعظام والعلاج الطبيعي والأنف والأذن وقسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وقسم للأسنان، وقسم للمبتسرين وحديثي الولادة مزود بـ١٦ حضانة وجاري تجهيز وحدة رعاية مركزة للأطفال، ووحدة الغسيل الكلوي المزودة بـ٢٢ ماكينة غسيل كلوي.



ومن جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن خطة تطوير مستشفى القاهرة الجديدة، تشمل إضافة عدد من الأجهزة طبية مثل جهاز الرنين المغناطيسي وجهاز قياس كثافة العظام dexa، بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجي كمال أبو العلا، ومدير المستشفيات بالمديرية ناهد سمير.



ومن جانبه قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.



يذكر أن المستشفى تحتوي على أحدث أجهزة رسم القلب والموجات الصوتية للقلب وتم بالفعل إجراء ٣٥ قسطرة تشخيصية وعلاجية.