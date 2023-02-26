رئيس الوزراء الياباني يحث الحزب الحاكم على الفوز بالانتخابات في أبريل المقبل

دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعضاء حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم، اليوم الأحد، إلى تكثيف الجهود للفوز بالانتخابات المحلية والوطنية التي ستجرى في أبريل المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية عن كيشيدا، الذي يتولى رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، القول: "علينا التأكد من أننا سنفوز. وسنعمل معا لحماية مقاعد الحزب الديمقراطي الليبرالي".

وقال كيشيدا، في كلمة ألقاها في مؤتمر للحزب في طوكيو: "حان الوقت لاتخاذ خطوة جديدة إلى الأمام نحو 10 سنوات مقبلة من خلال البناء على 10 سنوات من التقدم الذي حققه أسلافي، شينزو آبي ويوشيهيدي سوجا"، في إشارة إلى العقد الذي انقضى منذ استعادة الحزب الديمقراطي الليبرالي السلطة في ديسمبر 2012".

وقال كيشيدا، إن التعديلات المبكرة على دستور البلاد ستستجيب لاحتياجات العصر.

وأضاف كيشيدا: "سوف نعزز المناقشات في البرلمان أكثر من خلال طلب دعم أحزاب المعارضة".

وأكد ناتسو ياماجوتشي، زعيم حزب كوميتو، شريك الحزب الديمقراطي الليبرالي في الائتلاف، ضرورة فوز التكتل الحاكم بالانتخابات المحلية الموحدة التي ستعقد في أبريل المقبل.

وقال ياماجوتشي، في كلمة ألقاها في مؤتمر الحزب الديمقراطي الليبرالي: "نحتاج أولا إلى تأمين قاعدة مستقرة في المناطق الإقليمية".