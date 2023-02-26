أوكرانيا تسقط أكثر من 650 صاروخا روسيا و610 طائرات بدون طيار منذ سبتمبر الماضي

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية الجنرال ميكولا أوليشوك، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الأوكرانية قامت بتدمير أكثر من 650 صاروخ كروز روسي و610 طائرات كاميكازي إيرانية الصنع منذ سبتمبر 2022.



وقال أوليشوك - في مقابلة مع وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إنه "منذ 11 سبتمبر الماضي، تم تدمير أكثر من 650 صاروخ كروز وأكثر من 610 طائرات إيرانية الصنع بدون طيار".



وأضاف أوليشوك، تسلمت القوات الجوية من شركائها الغربيين أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "ناسماس" بالإضافة إلى مدافع ذاتية الدفع المضادة للطائرات، وتنتظر حاليًا استلام نظام باتريوت ومنظومة الدفاع الجوي سامب "تي-مامبا".



ومع ذلك، أشار إلى أن هذه المساعدة ليست كافية، قائلاك "نحن بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الحديثة عالية التقنية التي ستساعدنا على استعادة السيطرة على الأجواء بسرعة وتحريرها، ويعرف حلفاؤنا ما تحتاجه أوكرانيا ولا سيما القوات الجوية، على وجه التحديد".