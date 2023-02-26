تقرير استخباراتي أمريكي سري يرجح تسرب فيروس كورونا من مختبر أبحاث صيني

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزارة الطاقة الأمريكية خلصت إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" نشأ على الأرجح نتيجة تسرب من مختبر أبحاث.



وأوضحت الصحيفة أن تقييم الوزارة جاء في تقرير مخابراتي سري قدمه مكتب مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هينز، مؤخرًا، إلى البيت الأبيض وأعضاء بارزين في الكونجرس.



وأضافت الصحيفة أن التقرير الجديد، وهو تحديث لوثيقة صدرت في عام 2021 عن مكتب مديرة المخابرات الوطنية، يسلط الضوء على أحكام متباينة من جانب أجهزة المخابرات الأمريكية حول أصل الوباء.



وتابعت أن وزارة الطاقة تشارك الآن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" الرأي الذى يرجح انتشار الفيروس عبر حادث مؤسف في مختبر صيني، فيما لا تزال 4 وكالات مخابرات أمريكية أخرى ترجح انتقاله بشكل طبيعي (من الحيوانات إلى البشر)، بينما لم تحسم وكالتي مخابرات موقفها بعد.



واعتبرت "وول ستريت جورنال" أن استنتاج وزارة الطاقة مهم نظرا لتمتعها بخبرة علمية كبيرة وإشرافها على شبكة من المختبرات الأمريكية، التي يجري بعضها أبحاثا بيولوجية متقدمة.



ووفقا لمصادر مطلعة على نص التقرير السري، أصدرت وزارة الطاقة حكمها بدرجة "ثقة منخفضة"، فيما توصل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى استنتاجه بدرجة "ثقة متوسطة" ولا يزال متمسكا بهذا الرأي.



يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يضم في صفوفه كادرا من علماء الأحياء الدقيقة والمناعة وغيرهم من العلماء، ويدعمه المركز الوطني للتحليل الجنائي البيولوجي، الذي تم إنشاؤه في ولاية ماريلاند في عام 2004 لتحليل الجمرة الخبيثة والتهديدات البيولوجية الأخرى المحتملة.



ورفض المسؤولون الأمريكيون الإدلاء بتفاصيل بشأن المعلومات المخابراتية والتحليلات الجديدة التي دفعت وزارة الطاقة إلى تحديث تقديرها السابق.



وأضافوا أنه رغم توافق وزارة الطاقة ومكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن استنتاج أصل الوباء، لكنهما استندا إلى أسباب مختلفة.



ولا يزال مجلس المخابرات الوطني، الذي يجري تحليلاً استراتيجيًا طويل الأمد، و4 وكالات أخرى رفض المسؤولون تحديدها، يقيّمون بدرجة "ثقة منخفضة" أن الفيروس جاء نتيجة انتقال طبيعي من حيوان مصاب بالفيروس.



وأوضحت "وول ستريت جورنال" أنه على الرغم من التحليلات المختلفة للوكالات، فإن الوثيقة المحدثة أكدت مجددًا على الإجماع الحالي بأن الفيروس لم يكن نتيجة لبرنامج أسلحة بيولوجية صيني، حسبما نقلت عن مصادر مطلعة على الوثيقة.



وأكد مسؤول رفيع بالمخابرات الأمريكية أن مجتمع المخابرات أجرى التحديث في ضوء معلومات مخابراتية جديدة، ودراسة المزيد من المؤلفات الأكاديمية والتشاور مع خبراء من خارج الحكومة.



يشار إلى أن الوباء الذي بدأ منذ أكثر من 3 سنوات، أدى إلى وفاة أكثر من مليون أمريكي.