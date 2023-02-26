ألمانيا: عدد مواليد الفقمة الرمادية يقارب 1000 مولود في الشتاء

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وصل عدد مواليد حيوان الفقمة الرمادية في ساحل بحر الشمال الألماني، وجزيرة هيلجولاند في الخليج الألماني إلى قرابة 1000 مولود في هذا الشتاء وفقا لبيانات أولية.

وأعلنت إدارة المنتزهات الوطنية في مدينتي فيلهلمسهافن، وتونينج الساحليتين، وكذلك جمعية يوردزاند في جزيرة هيلجولاند، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن عدد المواليد سجل بذلك مستوى مرتفعا مجددا.

يذكر أن الفقمة الرمادية تعد أكبر حيوان مفترس في ألمانيا في الوقت الراهن.

وأفاد اتحاد حماية الطبيعة (نابو)، بأن هذا النوع تعرض للصيد بكثافة في ألمانيا قبل 100 عام الأمر الذي أدى إلى انقراضه تقريبا.

ويبلغ حاليا وبفضل حظر الصيد وتحسن نوعية المياه، عدد حيوانات الفقمة الرمادية التي تعيش على سواحل بحر البلطيق بأكمله نحو 30 ألف حيوان.

وأفادت بيانات أمانة البحر الطيني الممتد من هولندا إلى الدنمارك، بأن عدد هذه الحيوانات في هذا البحر يبلغ حاليا نحو 9000 حيوان.

ويجري إحصاء الحيوانات الوليدة في موسم الولادة بين نوفمبر حتى يناير عن طريق رحلات جوية للتعداد يجري تسييرها على طول السواحل، ويسهل التعرف على الصغار عن طريق فرائها الأبيض اللون.

ويجري إحصاء مواليد الفقمة الرمادية في جزيرة هيلجولاند عن طريق رحلات لطائرات مسيرة تنطلق من الشواطئ.