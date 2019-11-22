رئيس شركة أوبل: الاستثمارات في السيارات الكهربائية ستؤتي ثمارها العام الجاري

أعرب فلوريان هويتل الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات عن توقعاته بارتفاع المبيعات هذا العام بعد انخفاضها في عام 2022.

وقال هويتل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمقر الشركة في روسلزهايم بالقرب من مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا: "إن إلتزام أوبل التام بالمحركات الكهربائية يؤتي ثماره".

وتابع أن طراز أسترا المدمج، الذي سيجري طرحه للبيع لمدة عام كامل لأول مرة في عام 2023 وسيصبح متاحا للطلب في نسخة كهربائية بالكامل اعتبارا من الربيع، سيسهم في زيادة المبيعات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لأوبل: "لا يزال العديد من العملاء ينتظرون سياراتهم، وأنا متأكد من أن عام 2023 سيكون أفضل من حيث توافر المكونات والقدرة اللوجستية".